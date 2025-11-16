自由電子報
網球》艾卡拉茲年終賽決戰辛納！納達爾後西國爭冠第一人

2025/11/16 06:58

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6：2、6：4解決加拿大對手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），22歲的西班牙悍將首闖杜林ATP年終總決賽冠軍戰，終極對手正是義大利地主衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

「我感覺自己在場上無所不能！」提前鎖定年終世界排名第1的艾卡拉茲，4強面對阿里辛火力全開，僅花1小時23分鐘贏得精彩勝利，也樂壞伊納爾皮體育館爆滿觀眾，「無論是正手直線球、放短球或者反手直線球，我都覺得球能打進。這種自信貫穿整場比賽，讓我不斷逼迫對手，迫使他改變策略，很高興持續保持如此出色表現。」

手感發燙的艾卡拉茲，已成為自2013年「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以來，首位晉級年終賽決戰的西班牙球員，若台灣時間週一凌晨再度擊敗志在二連霸的24歲宿敵辛納，就追上同胞前輩科雷查（Alex Corretja ）1998年奪冠壯舉，為這個賽季畫下完美句點。

被譽為「新世代雙雄」的艾卡拉茲、辛納，今年又包辦全部四大滿貫冠軍，兩人共斬獲13座金盃，包括4個千分等級大師賽，如今又挾不敗之姿會師年終賽壓軸，展現統治當今網壇實力。這將是雙雄第16次對決，艾卡拉茲挾10勝5負居上風、今年4勝1負；不過去年奪冠的辛納坐擁主場優勢，並且保持室內硬地30連勝的傲人戰績。

「能與辛納交手真是太棒了。」艾卡拉茲展望決賽時直言，再度面對熟悉彼此的東道主強敵，得嘗試運用不同方法來應對，「我會更加專注，如果想擊敗他贏得冠軍，就必須執行最佳戰術，相信這對雙方及觀眾都是好事。」

