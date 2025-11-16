網球》辛納連3年勇闖年終賽冠軍戰 二連霸剩最後一步

辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）以7：5、6：2再挫澳洲手下敗將德米納爾（Alex de Minaur），義大利地主衛冕者強勢挺進2025年杜林ATP年終總決賽冠軍戰，二連霸就剩最後一步。

「這是今年最後賽事，能以這種方式結束真是太好了。」擁有大滿貫4冠的辛納近況甚佳，冷靜精準的底線抽球壓制德米納爾，也把職業生涯對戰改寫為更懸殊的13勝0負，24歲的他已連3年勇闖年終賽壓軸，並延續室內硬地30連勝紀錄，「非常艱苦的比賽，尤其第1盤開始時，他的發球非常好，相當精準。第2盤開局就接連破發，之後狀態也提升，我嘗試打得更有侵略性，效果還不錯。」

辛納在杜林主場跨季9連勝，而且1盤未失。去年決戰他擊敗美國一哥弗里茲（Taylor Fritz），如今東道主人氣寵兒的最後障礙，正是西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），即將上演「新世代雙雄」第16次對決，辛納雖以5勝10負落居下風，包括今年1勝4負，仍有信心捍衛金盃，「連3年打進決賽對我意義重大，這裡是絕佳場所，也是結束這美好賽季的理想之地，我會盡情享受比賽，並且全力爭取佳績。」

