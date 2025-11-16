自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》辛納連3年勇闖年終賽冠軍戰 二連霸剩最後一步

2025/11/16 06:59

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）以7：5、6：2再挫澳洲手下敗將德米納爾（Alex de Minaur），義大利地主衛冕者強勢挺進2025年杜林ATP年終總決賽冠軍戰，二連霸就剩最後一步。

「這是今年最後賽事，能以這種方式結束真是太好了。」擁有大滿貫4冠的辛納近況甚佳，冷靜精準的底線抽球壓制德米納爾，也把職業生涯對戰改寫為更懸殊的13勝0負，24歲的他已連3年勇闖年終賽壓軸，並延續室內硬地30連勝紀錄，「非常艱苦的比賽，尤其第1盤開始時，他的發球非常好，相當精準。第2盤開局就接連破發，之後狀態也提升，我嘗試打得更有侵略性，效果還不錯。」

辛納在杜林主場跨季9連勝，而且1盤未失。去年決戰他擊敗美國一哥弗里茲（Taylor Fritz），如今東道主人氣寵兒的最後障礙，正是西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），即將上演「新世代雙雄」第16次對決，辛納雖以5勝10負落居下風，包括今年1勝4負，仍有信心捍衛金盃，「連3年打進決賽對我意義重大，這裡是絕佳場所，也是結束這美好賽季的理想之地，我會盡情享受比賽，並且全力爭取佳績。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中