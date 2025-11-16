自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雲林宣布爭取承辦2033世運會

2025/11/16 07:59

縣府今年10月承辦全運會後，有意爭取2033年世運會。（資料照，記者黃淑莉攝）縣府今年10月承辦全運會後，有意爭取2033年世運會。（資料照，記者黃淑莉攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣今年10月甫承辦全國運動會，縣府教育處也曾組團參訪今年在中國四川舉辦的成都世大運場地及活動內容，為爭取2033世界運動會暖身。教育處表示，若欲爭取承辦世運會，要先取得中華奧會同意，目前所知，除了雲林，只有台北市表達意願，縣府會全力爭取代表我國爭取承辦。

雲林縣繼2021年舉辦全國中等學校運動會後，睽違20年之久，再次承辦全國運動會，縣府因此斥資21億元在虎尾高鐵特定區新建雲林縣立田徑場，吸引上萬名運動好手齊聚雲林縣競技。

日前縣議會定期會上，縣議員廖偉晴詢問接下來是否還有意願承接大型活動賽事計畫，縣長張麗善表示，縣府近年來先後承辦全中運、全運會經驗，希望朝國際邁進，因此責成縣府團隊籌畫爭取2033年世界運動會，此外更組團前往承辦世運會的中國四川成都取經。

張麗善指出，2029年世界運動會由德國卡爾斯魯爾承辦，看到該地有勇氣與機會爭取，而目前雲林縣立田徑場已經完成，其他場館也整修就緒，只要加把勁，若能爭取到世運會將是雲林榮耀，不過距離2033年還有8年，縣府政策必須從長計議且延續，不會因哪一個縣長任期屆滿停止，只要能奠定基礎、具備條件，站在雲林整體發展而考量都應爭取。

教育處表示，雲林縣若要爭取承辦世運會，需要先取得中華奧林匹克委員會同意，目前所知，全台除了雲林縣以外，還有台北市表達爭取意願，縣府將全力以赴爭取承辦。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中