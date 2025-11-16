日韓交流賽》「這也配叫國家隊？」南韓11次四死球 韓媒痛批井底之蛙

南韓隊總教練柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日韓交流賽首戰昨天登場，南韓單場出現11次四死球，最終4：11慘敗日本，韓媒《OSEN》更撰文痛批，南韓國家隊又再一次成為「井底之蛙」。

南韓先發投手郭彬先發3.1局被敲3安，失掉3分，丟1次保送。但南韓隊後面6名投手，合計5.2局被敲9安，包含挨了一發3分砲，出現10次四死球，包含2次觸身球。整場比賽下來，南韓投手群出現多達11次四死球，種下敗因。

韓媒《OSEN》以「這也配叫國家隊嗎？11次四死球自爆、狂失11分慘案、韓國棒球再度只是井底之蛙」為題，報導開頭就痛批：「連好球都投不進去，當然贏不了。先拿3分卻又送對手9分，最後無力反撲落敗，這就是韓國棒球的現實。」

報導還針對郭彬的表現狠評：「就像國際賽被淘汰時常見的那樣，經過第一輪打線之後，他的表現就判若兩人了。」文中也提及，擔任球評的南韓傳奇球星李順喆，對於南韓投手群控球大亂，也在轉播中感嘆：「韓國投手過度習慣ABS（電子好球帶），因此無法適應主審好球帶。」

報導表示，從南韓投手群的內容就能看出，距離「國家代表隊」還相距甚遠，「KBO在2025年雖然創下空前盛況，但面對強敵日本，試圖洗刷『井底之蛙』汙名的挑戰，這次依舊未能成功爬出井外。」

