MLB》明星金手套工具人恐被擺上交易桌！美媒曝道奇洋基有望成下家

〔體育中心／綜合報導〕今年在世界大賽拿下21世紀首次二連霸的道奇，休賽季依舊馬不停蹄。除了牛棚之外，左外野也是亟需補強的位置。根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，道奇有望成為明星工具人的潛在落腳處。

費桑德在報導中提到，還有2年仲裁資格的紅雀明星好手多諾文（Brendan Donovan），引起非常多球隊關注，而他也很有可能會被交易，據傳洋基、道奇、皇家與守護者，都被認為是多諾文的潛在下家。

多諾文於2022年登上大聯盟，該年就獲得金手套獎，至今都效力紅雀的他今年首度入選全明星賽，本季出賽118場，打擊三圍.287/.353/.422、攻擊指數0.775，敲出10轟、50分打點，wRC+119，fWAR值2.9。多諾文生涯除了投手、捕手與中外野之外，其餘位置都守過，而主要擔任左外野手的他，正好符合道奇需求。

事實上，早在今年交易大限前，就已經有多支球隊向紅雀詢問多諾文的報價，根據《The Athletic》紅雀隨隊記者凱蒂．沃（Katie Woo）與道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）當時報導，道奇與洋基特別被點名是有興趣的球隊。

