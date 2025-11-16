MLB》規則五選秀登場！台灣怪力男李灝宇有望進40人名單 3台將入列

李灝宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟規則五選秀即將在美國時間12月10日登場，各球團必須在美東時間下週二晚上6點前提交40人名單，若符合規則五選秀資格但未在保護名單內的球員，有機會被其他球隊選走。大聯盟官網列出各隊符合資格的農場前30名潛力新秀，其中2位台灣球員上榜、共3位台將符合資格。

18歲前簽約並打滿5個小聯盟賽季，或19歲前簽約且打滿4個小聯盟賽季，並在此期間未被加入40人名單的球員，就符合規則五選秀資格。而球隊如果在規則五選秀挑走一名球員，必須支付10萬美元轉隊費；若該球員無法整季待在大聯盟26人名單內，就必須以5萬美元代價將他送回母隊。

大聯盟官網今天撰文盤點各隊符合規則五選秀的農場前30名潛力新秀，其中老虎體系的「台灣怪力男」李灝宇便是其中之一。去年待在3A的李灝宇，整季出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406，攻擊指數0.748，wRC+104，敲出14轟創生涯單季新高，也成為台灣史上首位在3A單季達成「10轟10盜」里程碑的打者。

李灝宇目前位居老虎農場新秀第6名，若無意外在下週就會進入老虎40人名單。另外，效力運動家2A、位居農場第29名的莊陳仲敖，也有望進入40人名單；至於未在農場前30名，而符合規則五選秀資格的台灣好手，還包含本季效力海盜2A與3A的陳柏毓。

莊陳仲敖、陳柏毓。（本報資料照）

