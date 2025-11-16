自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》規則五選秀登場！台灣怪力男李灝宇有望進40人名單 3台將入列

2025/11/16 09:28

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟規則五選秀即將在美國時間12月10日登場，各球團必須在美東時間下週二晚上6點前提交40人名單，若符合規則五選秀資格但未在保護名單內的球員，有機會被其他球隊選走。大聯盟官網列出各隊符合資格的農場前30名潛力新秀，其中2位台灣球員上榜、共3位台將符合資格。

18歲前簽約並打滿5個小聯盟賽季，或19歲前簽約且打滿4個小聯盟賽季，並在此期間未被加入40人名單的球員，就符合規則五選秀資格。而球隊如果在規則五選秀挑走一名球員，必須支付10萬美元轉隊費；若該球員無法整季待在大聯盟26人名單內，就必須以5萬美元代價將他送回母隊。

大聯盟官網今天撰文盤點各隊符合規則五選秀的農場前30名潛力新秀，其中老虎體系的「台灣怪力男」李灝宇便是其中之一。去年待在3A的李灝宇，整季出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406，攻擊指數0.748，wRC+104，敲出14轟創生涯單季新高，也成為台灣史上首位在3A單季達成「10轟10盜」里程碑的打者。

李灝宇目前位居老虎農場新秀第6名，若無意外在下週就會進入老虎40人名單。另外，效力運動家2A、位居農場第29名的莊陳仲敖，也有望進入40人名單；至於未在農場前30名，而符合規則五選秀資格的台灣好手，還包含本季效力海盜2A與3A的陳柏毓。

莊陳仲敖、陳柏毓。（本報資料照）莊陳仲敖、陳柏毓。（本報資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中