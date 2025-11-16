自由電子報
經典賽》大谷翔平、山本由伸和朗希打不打WBC？傳奇球星曝殘酷事實

2025/11/16 09:43

大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（資料照）大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在明年3月登場，日本隊挑戰2連霸，道奇「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希是否參賽還不明朗。前日職傳奇球星與監督落合博滿和中畑清，也對此發表看法。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在節目中坦言，若球員決定參加經典賽，一定會全力支持，但他自己的內心話，則是希望大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希能不要參賽，在休賽季能好好休息，將重點放在2026年球季。

落合博滿今天在節目中被問及，如果他是教練會怎麼想？落合博滿表示：「我會交給球團決定，主導權在球團手上，只要球團說不行，那就是打不了；球團放行，球員才能決定參賽與否，總教練其實完全沒有任何決定權。」

中畑清則表示，希望總教練能擁有一定的決定權，「WBC現在真的越來越有魅力了，球迷一定也很期待吧？他們三個人（大谷、山本、朗希）參加與否會讓整個賽事完全不同。雖然考量身體狀況，確實會很難抉擇。」落合博滿則回應：「但現狀就是不得不遵從球團的決定。」

大谷翔平在上屆經典賽率領日本扳倒美國拿下冠軍，明年是否再度披上國家隊球衣備受矚目，大谷日前表示：「還在等球團的決定，我想大家（山本、朗希）也都還在這個階段，應該會在之後逐步確定下來。」

