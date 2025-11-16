NBA》寫史上唯2史詩紀錄比肩詹姆斯！前MVP魏少：不需要追求數據

魏少成為繼詹姆斯=後，史上第2位生涯累積2萬5千分、1萬助攻的球員。（取自魏斯布魯克X）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季以底薪加盟國王，卻打出回春表現躍升球隊一哥，昨天更是寫下史上唯二的史詩紀錄，今天魏少也在社群上發文訴說內心話。

魏斯布魯克昨對灰狼先發上場31分鐘，11投5中、三分5投2中攻下13分，另外帶14助攻10籃板，拿下生涯第205次大三元，持續堆高「大三元王者」障礙。根據紀錄，魏少成為繼詹姆斯（LeBron James）後，史上第2位生涯累積2萬5千分、1萬助攻的球員，更是唯一達成此壯舉的後衛。

魏斯布魯克今天在社群上發文：「無需追求數據，只要享受喜悅，剩下的將會隨之而來，永遠在這段路程上保持謙遜與感激。」

儘管近年不斷轉隊，甚至今年季前一度面臨無球可打窘境，但昔日「大三元製造機」，用實力與表現證明自己依舊是球場上最激情的拚命三郎，更是貨真價實的MVP。本季魏少出賽13場（7場先發），場均上陣28分鐘貢獻14.4分6.5籃板6.4助攻，投籃命中率44.1%，三分命中率39.7%。

