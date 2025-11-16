街舞》總統盃決賽凱道登場 賴清德：把過去追求民主的場域獻給全國人民

總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025總統盃街舞決賽今天在凱道盛大登場，總統賴清德出席開幕記者會時表示，街舞是自由的語言，政府積極推廣街舞，鼓勵創作。

由運動部全民運動署主辦的2025總統盃街舞大賽決賽，全國216組脫穎而出的隊伍齊聚，創下台灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，包括奧運霹靂舞國手孫振也報名參賽，另外評審團堪稱台灣街舞史上最夢幻組合，陣容橫跨歐亞、橫貫世代，包括韓國人氣節目「街頭女戰士」傳奇舞者Honey J等人，被譽為「街舞史上最強評審團」。

賴清德今出席街舞決賽開場記者會致詞時表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出屬於自己的宇宙，「我們要推廣街舞，也要鼓勵創作。」

賴清德表示，今年的街舞大賽灣參賽者年齡橫跨U15、U18到社區媽媽以及長輩，總統盃是全民運動的主場，「要比賽就來總統盃比。」他指出，今年是第一屆舉辦，相關單位包括運動部、文化總會難免比較辛苦，「希望一年比一年盛大，辦得一年比一年好。」

賴清德也提到，決賽的地點特別在總統府前廣場舉行，「就是把這個過去追求民主的政治場域來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」

運動部長李洋則表示，從總統盃就可以看到總統賴清德對運動的重視，從去年孫振擔任奧運掌旗官，到今年運動部成立，再到今天的總統盃，顯示政府對街舞文化的重視，還打趣表示，「其他運動會有點吃醋，羽球就有點吃醋」，但李洋也強調，運動部的成立希望能符合各界期待，希望未來藉由全民參與推動全民運動。

總統賴清德。（記者塗建榮攝）

運動部長李洋。（記者塗建榮攝）

