健力世錦賽》楊森包辦1金1銀1銅！台灣累積8金11銀7銅

2025/11/16 10:55

楊森勇奪健力世錦賽男子組120公斤級臥舉項目金牌。（運動部提供）楊森勇奪健力世錦賽男子組120公斤級臥舉項目金牌。（運動部提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕我國代表團持續在羅馬尼亞舉辦的2025年世界公開裝備健力錦標賽傳回佳績，「排灣族大力士」楊森勇奪男子組120公斤級臥舉項目金牌，個人收穫1金1銀1銅。

楊森今年在2025成都世界運動會健力男子裝備超重量級決賽蹲舉打破世界紀錄，勇奪個人在世運的首面金牌，也成為這次世錦賽的焦點，他在臥舉項目3次試舉皆挑戰成功，以340公斤的成績擊敗烏克蘭選手比奇科夫（Oleksiy Bychkov）為我國再添1金。

在男子組120公斤級蹲舉項目，楊森雖未能打破自己在成都世運會創下的453.5公斤世界紀錄，仍以435公斤成績奪得銀牌，最後憑著穩健發揮，獲得總和項目銅牌，個人收穫1金1銀1銅。

另外，林鴻麟在硬舉項目也有所斬獲，以365公斤奪下男子120公斤級銀牌， 本次世錦賽目前我國共獲得8金11銀7銅，接下來最後一天的賽事，將由林俐宸、田基森及巫翊俅3位選手分別出戰女子84公斤及男子120+公斤的賽事。

