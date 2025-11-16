自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》旅美首年奪冠！佐佐木朗希來季回歸先發輪值 道奇主帥曝前提

2025/11/16 10:57

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本新星佐佐木朗希旅美首年就隨學長大谷翔平、山本由伸與道奇奪冠，然而整年表現仍與外界期望有所落差，對於佐佐木朗希明年的定位與課題，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出回應。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在，在季後賽屢屢建功幫助球隊，獲得「大魔神」封號。

道奇總教練羅伯斯近日在節目上談到佐佐木朗希明年定位，他明言：「他從下季開始將回歸先發，季初因為傷勢無法投出理想成績，但他沒有放棄，一直很努力要復出，他最讓我印象深刻的，是那種不輕言放棄的鬥志。」

不過羅伯斯也提出朗希回歸先發的要求，由於朗希後援時主要以四縫線速球與指叉球為主要武器，羅伯斯表示：「他必須練習用指叉球投出好，而先發投手需要至少3種球鹿，他還需要再多練一顆變化球，他現在只有2種球路。」

根據大聯盟官網，佐佐木朗希今年例行賽一共投出四縫線速球、指叉球、滑球與伸卡球等4種球路，其中四縫線使用率49.9%、指叉球33.5%，滑球16.3%、伸卡球0.3%。4、5月先發時，朗希還的滑球使用率還分別有18.1%與13.8%；但9月以後援復出後2場，朗希並沒有再投滑球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中