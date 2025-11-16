MLB》旅美首年奪冠！佐佐木朗希來季回歸先發輪值 道奇主帥曝前提

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本新星佐佐木朗希旅美首年就隨學長大谷翔平、山本由伸與道奇奪冠，然而整年表現仍與外界期望有所落差，對於佐佐木朗希明年的定位與課題，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出回應。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在，在季後賽屢屢建功幫助球隊，獲得「大魔神」封號。

請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯近日在節目上談到佐佐木朗希明年定位，他明言：「他從下季開始將回歸先發，季初因為傷勢無法投出理想成績，但他沒有放棄，一直很努力要復出，他最讓我印象深刻的，是那種不輕言放棄的鬥志。」

不過羅伯斯也提出朗希回歸先發的要求，由於朗希後援時主要以四縫線速球與指叉球為主要武器，羅伯斯表示：「他必須練習用指叉球投出好，而先發投手需要至少3種球鹿，他還需要再多練一顆變化球，他現在只有2種球路。」

根據大聯盟官網，佐佐木朗希今年例行賽一共投出四縫線速球、指叉球、滑球與伸卡球等4種球路，其中四縫線使用率49.9%、指叉球33.5%，滑球16.3%、伸卡球0.3%。4、5月先發時，朗希還的滑球使用率還分別有18.1%與13.8%；但9月以後援復出後2場，朗希並沒有再投滑球。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法