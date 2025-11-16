自由電子報
MLB》橫掃各大獎！大谷翔平還有1獎項尚未解鎖 名將看好35歲前達標

2025/11/16 11:19

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平生涯4度以全票勇奪年度MVP、連續3年獲獎，生涯4座MVP高居史上第二多。不過大谷生涯至今，尚未以投手身分拿過塞揚獎。

大谷翔平去年季前與道奇簽下10年7億美元（約213億新台幣）合約，並繳出單季「54轟59盜」壯舉；本季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP。

大谷日前在年度頒獎中一口氣抱走國聯MVP、年度最佳指定打擊、國聯漢克阿倫獎並入選年度第一隊，單日奪下4大獎；大谷生涯至今已拿下4座MVP、8次入選年度最佳陣容、4座銀棒獎、5座年度最佳指定打擊獎，以及3座漢克阿倫獎。

日職傳奇球星與教頭落合博滿，今天在節目中對大谷本季的表現讚譽有加，「在打擊方面，我認為他沒有任何問題。大家真正關心的，是他身為投手什麼時候能開始投球，我認為他已經為明年做好準備了。」

被問及大谷是否在未來有機會拿下塞揚獎，落合博滿斷言：「他可以挑戰，他唯一沒拿過的獎，大概就只剩下塞揚獎了吧，我想他應該能在35歲以前拿到。」

