NBA》東契奇飆41分比下字母哥 湖人打爆公鹿收2連勝

東契奇與亞德托昆波。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂飆41分力壓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分，率隊以119：95收下2連勝。

湖人今天作客公鹿，陣容做了調整，八村壘、史馬特（Marcus Smart）都因傷病問題缺陣，詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）先發，但他打得也不多，上半場僅出賽4分鐘。

不過，公鹿上半場熄火，全隊41投僅10中，命中率僅2成，首節打完已經落後超過10分，他們在次節一度追到個位數差距，但擋不住湖人火力，一舉被擴大到超過30分差，半場打完湖人已經取得65：34領先。東契奇上半場打拿下21分全場最高，艾頓拿下16分；公鹿方面，「字母哥」亞德托坤波14分全隊最高。

易籃後，公鹿找回準星，一波15：0攻勢一度追到20分以內，湖人靠著東契奇罰球、艾頓（Deandre Ayton）的灌籃止血，雖然公鹿嘗試逆襲，仍無法扭轉頹勢，勝負早早底定。

東契奇今天飆出全場最高41分、9籃板、6助攻，里維斯（Austin Reaves）25分次之；公鹿方面，亞德托昆波拿下32分、10籃板，另一先發庫茲馬（Kyle Kuzma）狀態不理想，全場6投0中僅靠罰球獲得1分。

