經典賽》二連霸最關鍵人物！大谷翔平究竟能否參賽 日本記者曝課題

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在明年3月登場，日本武士隊將要挑戰2連霸，外界最關注的焦點，自然是道奇二刀流巨星大谷翔平是否能夠順利參賽，對此大聯盟官網日本記者山田結軌，也撰文透露他的看法。

山田結軌認為，一名渴望勝負，又在上屆帶領日本奪下「世界一」殊榮的MVP，除非有無法公開的傷勢，否則以大谷的心境，應該是會想參賽，但礙於一些障礙，讓他暫時還無法表態。其中一個障礙，就是從世界大賽的疲勞中恢復，所幸大谷在今年例行賽與季後賽並未遭遇重大傷勢。

另一個障礙，是道奇可能施加的限制。山田結軌指出，當大谷簽下10年7億美元合約時，是否有包含關於經典賽出賽的條款？「道奇當然希望能降低受傷風險，讓他在剩下8個賽季都能健康以二刀流身分為球隊貢獻。」山田結軌與提到，道奇過去一向對自家球員參加經典賽持保留態度，尤其是投手。

山田結軌認為，如果有「附帶限制」出賽，大谷參賽的可能性就會提升，只要能讓他在用球數、登板間隔與打擊數等方式限制下，將經典賽當成春訓調整的一部分，就比較容易獲得道奇放行參賽，「也就是說，投手調度時機、登板日期等，都不是由日本教練團決定，而是要優先聽從道奇的指示。」

山田結軌直言，為了追求隊史第4座WBC冠軍，日本隊監督井端弘和等人是否能接受道奇的指示，將會是一個課題；不過以往日本武士隊在使用大聯盟球員時，都會和母球團保持密切溝通。至於大谷，山田結軌認為他必定渴望與各國頂尖好手較量，「他是爭取連霸的最重要關鍵人物，我期待他正式宣佈參賽。」

