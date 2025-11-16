自由電子報
NBA》兩大主力受傷沒差！約基奇燃燒42分鐘飆大三元 金塊狂掃7連勝

2025/11/16 13:27

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕賽前兩大主力因傷缺陣的金塊，今天在客場對上灰狼，靠著當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）上場42分鐘繳出大三元，幫助金塊以123：112打敗灰狼，狂掃7連勝。

金塊昨天傳出防守悍將布朗（Christian Braun）扭傷腳踝要缺席6週，以及先發前鋒射手強森（Cam Johnson）二頭肌拉傷缺陣的壞消息。儘管今天在少了兩大主力，約基奇一人獨挑大樑，上陣全隊最久42分10秒，15投8中砍下27分12籃板10助攻的大三元，外加2抄截1火鍋，率領金塊以10勝2敗佳績登上西部第2名。

約基奇繳出生涯第171次大三元，也是本季第7次，新一代「大三元製造機」持續領先群雄。金塊得分方面，二當家穆雷（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）與今天拉上先發2號的射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）都貢獻23分，同樣頂替先發前鋒的華森（Peyton Watson）則挹注12分。

灰狼中止4連勝，目前8勝5敗位居西部第7。此役愛德華茲（Anthony Edwards）與藍道（Julius Randle）都攻下26分，里德（Naz Reid）板凳出發進帳19分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）15分。

