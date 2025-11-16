NBA》湖人新秀生涯得分開張！裁判卻不給用球作紀念 字母哥展現大氣

湖人新秀蒂耶羅快攻暴扣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場以119：95擊敗公鹿，紫金大軍新秀蒂耶羅（Adou Thiero）迎來生涯初登場，也成功攻下分數，生涯得分開張，然而賽後裁判卻不允許湖人把比賽用球帶走作紀念。

蒂耶羅在比賽剩最後2分53秒時被換上場，並在1分21秒時靠2罰俱中，生涯得分開張；之後又在一次快攻中接獲隊友傳球暴扣，生涯第一個進球也到手。然而賽後湖人隊友想把比賽用球留下，送給蒂耶羅當作紀念，想不到卻被裁判阻止。

ADOU THIERO INSANE DUNK FOR HIS FIRST NBA CAREER POINTS pic.twitter.com/ipWFwzgD2d — LakeShowYo （@LakeShowYo） November 16, 2025

裁判的舉止讓湖人感到相當困惑，此役砍下41分的東契奇（Luka Doncic）當時也在向裁判詢問狀況，直到公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）默默走過來，從裁判手中把球拿走，並交到東契奇手上，展現大氣風範。

Giannis is a REAL ONE



The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it.



Giannis stepped in and secured it for the young fella pic.twitter.com/2ABmAjwEc3 — Lakers All Day Everyday （@LADEig） November 16, 2025

根據報導，湖人方面表示，裁判告訴他們這顆球並非他們可以自行決定當成紀念送出。今天攻下32分的亞德托昆波則說：「我根本搞不懂發生啥事，我不知道他們（裁判）為什麼不讓他（湖人）拿球，我就走過去，把球拿給他們。」

對於「字母哥」的暖心舉動，東契奇賽後受訪時也表示感激；而事件主角的蒂耶羅則表示：「一開始我沒意識到大家是為了我這麼做，但我很感激這支球隊，這也展現我們之間的情誼，以及我們有多希望彼此能夠成功。」

21歲的蒂耶羅是湖人今年選秀次輪第36順位選進的好手，原本湖人手握次輪第55順位籤，之後跟公牛、灰狼做出交易，換來第36順位籤，成功選進蒂耶羅。

湖人新秀蒂耶羅（右）。（美聯社）

