健力世錦賽》大力士楊森包辦金銀銅 賴清德總統致電申賀

楊森勇奪健力世錦賽男子組120公斤級臥舉金牌。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國健力好手楊森在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現實力，勇奪男子組120公斤級臥舉金牌，賴清德總統獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵我國代表隊持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆世界公開裝備健力錦標賽第6日，楊森和林鴻麟在男子組120公斤級出擊，其中楊森曾於今年8月成都世運會獲得健力男子超重量級金牌，如今登場備受各界矚目，他在臥舉3次試舉都挑戰成功，以340公斤擊敗烏克蘭選手比奇可夫（Oleksiy Bychkov），為我國再添1金；蹲舉項目楊森雖未能打破自己在成都世運會創下的世界紀錄（453.5公斤），仍以435公斤成績拿到銀牌，最後憑著穩健的發揮，獲得總和銅牌，個人收穫1金1銀1銅。此外，林鴻麟硬舉項目也有斬獲，以365公斤鍍銀。

請繼續往下閱讀...

本次世錦賽我國已獲8金11銀7銅，接下來最後一天賽事，將由林俐宸、田基森及巫翊俅3位選手分別出戰女子84公斤及男子120+公斤等賽事，總統期待選手們能展現辛苦訓練成果，全力贏得佳績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法