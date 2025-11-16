自由電子報
體育 競技運動 羽球

熊本大師賽》擋下東宗精彩反撲！依瑟儂直落二獲勝奪本季第2冠

2025/11/16 14:52

依瑟儂。（資料照）依瑟儂。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級500系列熊本大師賽女單決賽，屢次在網前有美技演出，最終以21：16、22：20擊敗印尼女將東宗，收下本季2冠。

世界排名第9的依瑟儂本季在印尼大師賽抱回冠軍，馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽和北極公開賽都闖進4強，昨天她在4強賽拍下地主女將奧原希望，收下決賽門票。

至於世界排名11的印尼女將東宗，昨4強賽拍下台灣女將邱品蒨晉級，這也是她本季首度闖進決賽，要挑戰今年首座金盃；而她過去和依瑟儂交手12次，僅拿下3勝，對戰落居下風。

今天開賽依瑟儂成功掌握比賽節奏，取得7：2領先，隨後依瑟儂連續失誤掉分讓東宗迎頭趕上，並率先拿下第11分，技術暫停後，依瑟儂還以顏色，並以21：16先馳得點。

進入第2局，依瑟儂開局打出6：1攻勢，網前發揮出色且多次上演勾對角美技，讓東宗無力回擊，但東宗也不放棄，趁著對手失誤增加，很快迎頭趕上，追到1分落後。隨後依瑟儂重新調整節奏，加上東宗主動失誤增加，她順利擴大領先，最後關頭東宗回擊出界，讓依瑟儂先出現賽末點，但東宗戲劇性地連追4分扳成20：20。

被追平後，依瑟儂重新找回專注度，再度使出勾對角技術出現賽末點，她也穩穩把握住，最終以22：20收下勝利。

