MLB

MLB》洋基「左打法官」新賽季展望 大聯盟記者分析冬天是關鍵

2025/11/16 16:28

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年在季後賽被藍鳥淘汰，季後面臨外野人手出走難題，包含貝林傑（Cody Bellinger）、葛里遜（Trent Grisham）兩位打出好表現的球員都成為自由球員，大聯盟洋基隨隊記者Joe Trezza今撰文討論球隊大物瓊斯（Spencer Jones）新賽季的定位。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）日前曾在受訪時提及陣中排名第4名、百大排名第99名的瓊斯，認為若洋基的外野沒有那麼擁擠的話，其實瓊斯在今年賽季後半段應該有機會獲得位置。瓊斯今年在小聯盟2A與3A合計敲出35轟，跑出29盜，打擊三圍.274/.362/.571，各項數據都名列小聯盟前茅。

瓊斯因為強大的力量以及高大的身材，被譽為「左打法官」，不過Trezza提到，目前瓊斯最大的問題在被三振率，他的揮棒軌跡偏長，導致面對高品質速球的時候常常會太晚擊中球，洋基也持續調整他的揮棒。此外，瓊斯在大學時候也曾動過TJ手術，導致他的投手生涯告終。最後則是瓊斯面對左投的表現，本季他面對左投打擊三圍僅.189/.318/.344，敲出4轟。

至於何時能夠看見瓊斯初登場？Trezza直言，今年冬天對他來說相當關鍵，因為瓊斯在小聯盟需要證明的東西已經不多了，加上在明年5月他就要滿25歲，已經不算是年輕的選手，因此洋基是否會續留貝林傑與葛里遜，或者簽下另一位外野手，對瓊斯的影響將會很大。若洋基並未補強外野，那瓊斯就有機會透過春訓時優異的表現，讓自己在洋基外野擁有一席之地，反之，瓊斯有可能成為被洋基交易掉的熱門籌碼。

