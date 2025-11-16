冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話

日本社會人隊總教練川口朋保。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」

亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會人。到了冠軍戰，台灣隊推派林盛恩、陳睦衡再戰日本社會人，兩人都被打爆，林盛恩僅投0.1局掉4分，陳睦衡1局掉3分。

川口朋保表示，知道台灣隊冠軍戰的投手是紅人隊的小聯盟投手，直言他那時狀況不太好。但也提到，台灣隊在超級循環賽推派的張峻瑋，在他被換下場之前，日本社會人隊幾乎一籌莫展，「如果他一直投下去，我們可能都拿不到分數。」

有趣的是，在2023年亞錦賽於台北大巨蛋爆紅的社會人王牌嘉陽宗一郎，在2025年亞錦賽冠軍戰擔綱關門投手，投1局飆3K順利成為「胴上投手」，2屆亞錦賽的角色有不小轉換。川口朋保今也解謎，透露這1年嘉陽在母隊都擔任中繼和後援，比較沒在先發，才會安排在今年投後援，「（明年亞運是否轉先發）還要再跟他的母隊TOYOTA討論一下。」

張峻瑋。（資料照，棒協提供）

