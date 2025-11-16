冬盟》驚天滿貫轟中職投手 日本社會人四番選秀落榜不沮喪

日本社會人外山優希。（資料照，中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟肩扛日本社會人四番的外山優希，昨對台灣海洋隊夯滿貫，今在7局下又敲追平分安打，助隊以5：5跟韓職聯隊握手言和，擔綱強打一壘手的他，今年曾叩關日職選秀，最終卻落榜，誓言明年要再挑戰一次。

23歲的左砲手外山優希，畢業於開星高校、專修大學，畢業後效力日本「速霸陸汽車」展開社會人生涯，今年第2年參加日職選秀，雖然最終落榜，他並沒有氣餒，更透露隔天就收到冬盟日本隊的邀請，馬上去做準備，沒有時間感到沮喪。

日本社會人在出勤和練球的時間分配，每間公司都不太一樣，外山優希很感謝「速霸陸汽車」讓他能在賽季中很專注打球，休賽季階段進公司出勤也有上司會協助他，「因為我是汽車公司，待在零件部門做些簡單文書工作，如果有什麼不懂，都可以詢問上司。」

外山優希今年從冬季聯盟再出發，當作明年拚進日本職棒的第一步，他說自己的打擊有進步，新的一年要增加守位，並擴大守備範圍為自己增加更多籌碼。昨天對台灣海洋隊的比賽中，他感受到台灣球迷的熱情，對應援覺得很新鮮，直言這樣的交流對未來的經驗累積相當有幫助。

