UBA》台大重返一級遭震撼教育吞3連敗 汲取經驗盼成保級養分

〔記者盧養宣／新北報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽持續在輔大中美堂登場，本屆重返一級的台灣大學今以73：106不敵台灣師大，預賽苦吞3連敗，總教練林聯喜期許團隊在面對強隊時能把握機會學習，「輸贏先放一邊，至少每場都要有收穫。」

台大男籃本屆自110學年度重返一級舞台，在第一階段的7支對手中有6支是上屆8強隊伍，預賽前2戰就先後遭遇上季冠軍戰組合健行科大與政治大學，首戰以53：114輸給健行，昨則以36：120遭衛冕軍震撼教育。

對於面對一級強隊懸殊的分差，林聯喜坦言都在預期之內，「除了緊張以外，比賽強度也很高，對手也有身材的優勢，但我們還是都會按照自己的節奏，不會因為想要降低失分就刻意打慢。」

台大這次最大目標是保級，林聯喜不諱言，會設定假想敵，因此在面對實力有一段差距的勁敵，重要的是在比賽中汲取經驗，成為接下來賽事的養分，昨天以84分差不敵政大後也提醒團隊，「先把比分放一邊，輸贏是一回事，重要的是要有收穫，在強度這麽強的比賽如果能破解對方的防守，那在對上實力較近的球隊，可能就更有機會。」

台大上次重返一級因在預賽最後一戰不敵台中科大，最後以2勝12敗保級失敗，讓不少球員賽後淚灑賽場，林聯喜認為，該場比賽確實很可惜，也希望本屆的子弟兵能展現韌性，「關鍵時刻起伏不要那麼大，在第四節最後2分鐘要撐住。」

台大本屆由國體學士三年級的葛浩宇擔任隊長，昨交手政大只拿下2分，今面對師大繳出18分、5助攻、4抄截，初嚐一級滋味的他說，前兩戰確實受到震撼教育，「畢竟是冠軍戰組合，還是有點懼怕，今天就調整一下，雖然防守還是有需要修正的地方，但我們有展現更多進攻企圖心。」

