體育 棒球 其它

棒球》台灣36歲業餘右投手 獲日本隊監督大讚！

2025/11/16 17:00

王政浩。（資料照，記者陳志曲攝）王政浩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，其中，令他忍不住拿起筆記上確認名字的36歲合作金庫左投王政浩，便讓他讚不絕口。

亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後遭逆轉，最終以2：3輸給日本社會人，到了冠軍戰，台灣隊推派林盛恩、陳睦衡再戰日本社會人，兩人卻都被打爆，林盛恩僅投0.1局掉4分，陳睦衡1局掉3分，包含高偉強、李致霖等職棒投手都掉分，而王政浩則繳出1局無安打無失分。

即便比賽已經過了快2個月，川口朋保回憶那一戰最印象深刻的投手，除了張峻瑋之外，還特別點名亞錦賽台灣隊終結者，「合作金庫的70號投手，あのピッチャーいいですね！（那個投手很棒）」

效力合庫的右投王政浩即便已經36歲，今年在甲組春季聯賽仍奪社會隊救援王，亦是今年亞錦賽冠軍戰唯一沒被日本社會人敲安的投手，目前是明年名古屋亞運26人培訓隊一員，讓川口有點傷腦筋，「台韓好投手不少，要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」

