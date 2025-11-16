MLB》大谷翔平打擊練習與別人有何不同？ 貝茲透露：如果可以的話

（左起）貝茲與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，在近日收下生涯第4座全票MVP同時完成MVP3連霸，寫下諸多歷史紀錄，他的隊友，同樣也是MVP的貝茲（Mookie Betts）在節目上談到他的打擊練習時直言，他做的事情與一般人完全相同。

貝茲在《MLB Network》節目中受訪談到大谷翔平打擊練習的情況時，先表示自己無法在沒有進行戶外打擊練習的情況下度過一整季。大谷翔平過往只會在室內進行打擊練習，在今年季後賽才反常地到球場上進行打擊練習，不論是在藍鳥主場與道奇主場，都在練習時展現驚人怪力，把球打到球場的最深處。

貝茲表示，他理解大谷翔平在室內打擊練習的原因，因為總是得暴露在攝影機與人們的視線底下，提到大谷翔平的打擊練習與他人有何不同時？貝茲直言大谷的練習很普通，「如果可以的話，我會想說他做的事情和別人不同。但他做的事情和大家一樣，只是他能比其他選手做得好很多。看他練習很有趣。」

大谷翔平在14日當天一口氣抱走國聯MVP、年度最佳指定打擊、國聯漢克阿倫獎並入選年度第一隊4大獎，生涯4座MVP獨居歷史第二多，僅次巨人傳奇邦茲（Barry Bonds）的7座。貝茲便直言，大谷未來只要繼續二刀流，MVP將會一直是他的囊中物。

