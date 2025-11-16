自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪投進超前分助攻城獅逆轉 海神苦吞6連敗

2025/11/16 17:05

高國豪。（新竹攻城獅提供）高國豪。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在主場迎戰高雄海神，即便末節一度落後11分，但在最後關頭靠著高國豪投進超前分，助隊以97：89擊敗海神，收下3連勝，而海神則是吞下6連敗。

海神近期狀況不理想吞下5連敗，他們緊急更換洋將，送走28歲的搖擺人詹姆斯，並找來有國手資歷的烏克蘭好手布里茲克（Bogdan Bliznyuk），今天作客攻城獅，布里茲克也登錄上場。

海神今天在首節打完暫時以2分落後，但在次節急起直追，該節最後1分鐘，施晉堯、廖偉皓接連命中三分球，助隊超前，半場打完海神暫時以55：53領先。上半場海神歐提斯繳出15分，施晉堯和新洋將布里茲克都拿下11分；攻城獅方面，克雷格、高國豪都拿下10分。

易籃後，海神依舊保有優勢，尤其末節在崔維斯連續得分帶領下持續擴大領先，但關鍵時刻攻城獅洋將德魯挺身而出，先是完成三分打又上演灌籃秀，助隊追到個位數差距。曾柏喻也跳出接力得分，加上帕塞獅灌籃助隊追平，高國豪又連拿4分，攻城獅逆轉戰局，加上海神陷入得分荒也無力逆轉頹勢，吞下6連敗。

攻城獅今天6人得分上雙，德魯拿下全隊最高18分、16籃板，克雷格17分次之，本土球員方面，高國豪16分最高。海神方面，歐提斯飆出全場最高24分，崔維斯19分次之，新洋將布里茲克拿下18分、9籃板，施晉堯14分本土最高。

克雷格。（新竹攻城獅提供）克雷格。（新竹攻城獅提供）

施晉堯。（高雄全家海神提供）施晉堯。（高雄全家海神提供）

崔維斯。（高雄全家海神提供）崔維斯。（高雄全家海神提供）

曾柏喻。（新竹攻城獅提供）曾柏喻。（新竹攻城獅提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中