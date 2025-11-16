TPBL》高國豪投進超前分助攻城獅逆轉 海神苦吞6連敗

高國豪。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在主場迎戰高雄海神，即便末節一度落後11分，但在最後關頭靠著高國豪投進超前分，助隊以97：89擊敗海神，收下3連勝，而海神則是吞下6連敗。

海神近期狀況不理想吞下5連敗，他們緊急更換洋將，送走28歲的搖擺人詹姆斯，並找來有國手資歷的烏克蘭好手布里茲克（Bogdan Bliznyuk），今天作客攻城獅，布里茲克也登錄上場。

海神今天在首節打完暫時以2分落後，但在次節急起直追，該節最後1分鐘，施晉堯、廖偉皓接連命中三分球，助隊超前，半場打完海神暫時以55：53領先。上半場海神歐提斯繳出15分，施晉堯和新洋將布里茲克都拿下11分；攻城獅方面，克雷格、高國豪都拿下10分。

易籃後，海神依舊保有優勢，尤其末節在崔維斯連續得分帶領下持續擴大領先，但關鍵時刻攻城獅洋將德魯挺身而出，先是完成三分打又上演灌籃秀，助隊追到個位數差距。曾柏喻也跳出接力得分，加上帕塞獅灌籃助隊追平，高國豪又連拿4分，攻城獅逆轉戰局，加上海神陷入得分荒也無力逆轉頹勢，吞下6連敗。

攻城獅今天6人得分上雙，德魯拿下全隊最高18分、16籃板，克雷格17分次之，本土球員方面，高國豪16分最高。海神方面，歐提斯飆出全場最高24分，崔維斯19分次之，新洋將布里茲克拿下18分、9籃板，施晉堯14分本土最高。

克雷格。（新竹攻城獅提供）

施晉堯。（高雄全家海神提供）

崔維斯。（高雄全家海神提供）

曾柏喻。（新竹攻城獅提供）

