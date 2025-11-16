新竹城市馬拉松 肯亞男女選手包辦全半馬冠軍

新竹城市馬拉松由肯亞男女選手包辦全半馬冠軍。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2025新竹城市馬拉松今於樹林頭公園鳴槍起跑，逾萬名跑者齊聚風城，共同感受奔馳的熱血與活力。今年賽事以「Run Like Wind」為主題，除全馬、半馬外，另設9K健康組及4K休閒組，路線穿越新竹市區及多處城市地標，展現風城獨有的文化與城市風貌。最後來自肯亞的好手包辦男女全馬與半馬冠軍。

本屆全馬與半馬總獎金加碼至43萬元，賽事亦加入「路跑賽事環境永續聯盟」，推行「一杯到底」環保補給行動，鼓勵選手自備環保杯，落實低碳、友善環境的運動理念。同時市府持續推動「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，完賽跑者可將晶片轉換為對竹市體育班與運動青少年的支持資源，今年共募得30萬5600元善款，超越去年的24萬5900元。

本次賽事全程馬拉松男子前三名皆由肯亞選手包辦，冠軍由Francis Kioko Nzyoki以02:28:02的成績摘冠，第二名則是DAVID MBOGO MUGO以02:28:26些微差距與金牌擦身而過，Josephat Ombiro Auka以02:35:24成績取得第三名。

全程馬拉松組女子前兩名由肯亞選手Nancy Jebet Koech以02:58:04摘下后冠，Eunice Mukina Mutungi則以03:06:19取得第二，第三名則是台灣女子百傑楊馥菁的03:14:01。

在半程馬拉松部分，首次取得AIMS認證的 21.0975公里距離，男子第一名由來自肯亞的Job Minacho Kamonde以01:05:55摘冠，第二名則是同樣由來自肯亞的Victor Kiprop Kiplagat以01:06:03緊追在後，第三名由臺灣馬拉松好手江彥綸以01:10:46完賽。

女子半馬第一名由來自肯亞的Petronila Nduku Musengya以01:23:53摘后，第二名由臺灣女子百傑好手吳宛靜以01:24:29得名，第三名由長跑精靈蘇鳳婷以01:25:02取得。

