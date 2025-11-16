自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神「開箱」新洋將卻無力止敗 主帥費雪仍肯定布里茲克表現

2025/11/16 18:23

布里茲克。（高雄全家海神提供）布里茲克。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今天作客新竹御嵿攻城獅，新洋將布里茲克首秀繳全能身手，與歐提斯、崔維斯及施晉堯皆得分上雙，率隊最多領先11分，無奈末節關鍵時刻過多失誤，終場89：97未能守成，苦吞6連敗。不過，主帥費雪仍給予子弟兵表現肯定，他認為，這場比賽大家其實打得很好，前40分鐘也有很好執行力，最後關鍵時刻有些決定不太理想，導致落敗。

海神此役胡瓏貿因頸部傷勢休兵，于煥亞則是大腿肌肉拉傷，凱帝並未登錄，海神全場14記三分球繳出4成命中率，可惜倒數4分鐘失誤葬送贏球契機。

總教練費雪坦言，子弟兵繳出40分鐘的執行力，唯獨關鍵時刻幾個不成熟的決定，導致最終結果，但場上球員拼勁有目共睹。週三將交手雲豹，期待傷兵回歸，擺脫連敗陰霾。

另一方面，本週才抵達港都的布里茲克，加盟首秀攻守展現積極度，次節還獻上雙手暴扣，此役攻下18分、9籃板、5助攻全能數據，費雪對他的表現讚譽有佳，「他加入才練習3、4次，在還有時差疲累的狀態為球隊提供能量。能切、能分、能投球，表現稱職。他的能量和身體的強悍也是很好的榜樣。」

布里茲克說：「我們打出3節好球，但末節錯誤決策導致輸球。這是我第一場出賽，也有需要改進的地方，沒能把應得的分放進是很可惜的地方。」

施晉堯今攻下14分，4籃板、2助攻，他指出，目前球隊問題是傷兵較多，而替補球員攻防都要時刻專注，是未來要學習的課題，但他仍相信隊友，「幾個失誤就有可能影響比賽結果。但這是可以訓練改進的，忘掉這場比賽，準備下一場。」

