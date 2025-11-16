中職》手有狀況仍想打冬盟？兄弟新星盧孟揚有話要說

盧孟揚。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟21歲新星盧孟揚，今年在一軍出賽9場，雖然尚未拿到生涯首勝，仍投出潛力，台灣山林隊總教練彭政閔昨透露原本他的手有狀況、調整進度慢，球團考慮讓他休息，但盧孟揚說想參加冬盟，因而帶到台灣山林隊。

恰總說的盧孟揚手有狀況，其實是他在7月二軍傷退的手肘舊傷，並非新傷，盧孟揚今天表示，台灣大賽結束後，球隊有安排醫院檢查，結果是沒有問題，只是TS結束後有完全休息5-6天，進度才會比較慢，今天已第3度進投牛棚，強度和進度都有往上拉，在冬盟投先發沒問題。

請繼續往下閱讀...

盧孟揚回憶在7月3日的傷退，當時並不是投到痛才退場，而是有點不適就叫防護員上丘，「這是我第一次叫防護員上來，多少有點擔心，所幸沒結構性損傷，只是投球發力的順暢度和投球機制要從比賽中慢慢去感受。」

今年是盧孟揚第一次開季一軍，繳出8次先發、38.2局，二軍則是20.2局，合計不及去年總和，這是他想打冬盟的原因，「去年我丟了85局，今年原本設定是想要破百局，距離還很遙遠。」

盧孟揚在一軍已出賽20場，包括13場先發，生涯首勝遲遲尚未開張，戰績0勝4敗，他笑說：「渴望一件事才會有動力，把心態調整到最好即可。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法