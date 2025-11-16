自由電子報
MLB》透露山本由伸傳說級登板故事 道奇羅伯斯：老實說我很害怕

2025/11/16 20:24

山本由伸。（資料照）山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在帶領球隊完成2連霸後，現身《ABEMA》節目「早安羅伯斯 世界大賽幕後特別篇」，親自揭露本屆世界大賽MVP山本由伸的幕後故事。

在世界大賽G3延長賽一路鏖戰到18局時，山本由伸為避免讓野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板，主動向教練團表示：「如果需要的話我能投」。羅伯斯坦言：「老實說我很害怕」，並回憶若比賽進入延長19局，確實打算派出山本接手。

道奇最終在延長18局靠佛里曼（Freddie Freeman）再見轟取勝，而山本在第6戰先發繳出6局1失分的好投，成功將系列賽扳平至3勝3敗。羅伯斯透露，該場比賽結束後，他便告知山本第7戰也有可能上場投球。山本在個人訓練師矢田修的協助下，針對「中0天」的第7戰進行細緻調整，最終在關鍵第9局登板，成為球隊封王的關鍵。

談到心中的MVP人選，羅伯斯毫不猶豫點名山本。他表示：「我認為他是季後賽史上表現最出色的選手之一。像他這樣的投手，我已經很久沒有見過了。他在球隊最需要的時候，確實地做出回應。日本選手在文化上就具備競爭心與堅韌，但由伸的心態真的非常強。」

