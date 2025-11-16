自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》還沒輸過！克羅馬29分準大三元 雲豹力退戰神豪取6連勝

2025/11/16 19:32

桃園台啤永豐雲豹克羅馬（中）。（記者陳志曲攝）桃園台啤永豐雲豹克羅馬（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕開季氣勢如虹的台啤永豐雲豹今天作客台北台新戰神，克羅馬繳出全隊最高29分、9籃板、9助攻準大三元，王皓吉、林信寬都繳出14分，率隊以112：102收下6連勝。

雲豹開局打出10：1攻勢，進攻多點開花，首節打完取得33：17大幅領先，次節克羅馬持續開火，助隊最多擴大到18分領先，但戰神在次節尾聲反擊，洛夫頓接連飆進三分球，助隊回到個位數差距，半場打完戰神暫時以48：57落後。

臺北台新戰神洛夫頓（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神洛夫頓（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

雲豹上半場團隊三分球命中率達到5成，克羅馬一人包辦15分，成為球隊領先關鍵；戰神則有兩人得分上雙，洛夫頓12分全隊最高，基德10分。

易籃後，戰神持續苦追，但都維持著雙位數差距，末節基德、黃聰翰接連三分球命中助隊持續緊追，關鍵時刻克羅馬跳投命中助隊維持優勢。終場前2分鐘，黃聰翰飆進三分球，加上齊曼加三分打，戰神追到8分差。

臺北台新戰神基德三分出手。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神基德三分出手。（記者陳志曲攝）

暫停後，克羅馬又跳出來得分，最後關頭黃聰翰奮力追防要快攻上籃的克羅馬，導致兩人一起跌落在地，克羅馬也獲得罰球機會，他穩穩罰進，為球隊再添分數，雲豹也收下6連勝。

雲豹今天4人得分上雙，克羅馬攻下全隊最高29分、9籃板、9助攻，迪亞洛14分、22籃板，王皓吉三分球6投4中拿下14分，林信寬也有14分進帳。戰神方面，替補上陣的基德繳出全隊最高23分，洛夫頓21分次之。

