TPBL》投進2關鍵球帶隊大逆轉 高國豪把勝利歸功拚到傷退的曾柏喻

2025/11/16 19:39

曾柏喻。（新竹攻城獅提供）曾柏喻。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅今於新竹縣體育館迎戰高雄全家海神，本場比賽共吸引4821位球迷入場，攻城獅末節克服雙位數落後，在曾柏喻、高國豪、德魯連續得分帶領下，一舉將戰局逆轉，最終以97：89收下近期3連勝。

攻城獅本場比賽外線命中率不佳，於終場前5分鐘時還落後對手11分，但靠著壓迫防守帶動轉換快攻，德魯先以抄截灌籃帶動團隊氣勢，接著曾柏喻、高國豪連續撕裂防線，命中中距離跳投，最終攻城獅成功逆轉戰局。

攻城獅總教練威森表示，「這場勝利對團隊而言意義重大，全隊上下都非常相信教練團的策略，並全力執行。這兩場主場勝利絕對要歸功現場的每一位球迷，希望能讓球迷們帶著勝利離開球場。」

高國豪今攻下16分、2籃板、2助攻，有14分集中於首末兩節，高國豪說：「雖然自己是投進了兩個關鍵球，但我認為要把這場勝利的功勞歸功於曾柏喻，看到他在末節傷退離場，更激勵著我們要為他贏下這場比賽。」

曾柏喻攻下14分、8助攻，末節拿下5分、3助攻，成功串聯團隊攻勢，談到本場比賽的大逆轉，曾柏喻說：「這就是今年我們團隊的改變，不論我們落後多少分、領先多少分，都還是用堅定的心態在場上拚搏，我們要繼續保持韌性，才能拿下更多場團隊勝利。」

