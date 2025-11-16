TPBL》雲豹6連勝主帥歸功於賽程有利 林信寬喊話要破隊史紀錄

桃園台啤永豐雲豹拿下連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今作客台北台新戰神，以112：102收下6連勝追平隊史紀錄。今天繳出本土最高14分的林信寬表示，球隊上次有這麼長連勝已經是奪冠的賽季，而當時紀錄就是6連勝，他也期待能打破紀錄。

雲豹上季在季後挑戰賽不敵戰神，無緣季後賽，但這季在外界不看好情況下連戰皆捷站上龍頭。今天面對戰神，雲豹開局打出33：17攻勢奠定勝基，每當對手逐步進逼，雲豹皆有球員能輪流挺身而出，並擋下戰神反撲。

雲豹今天團隊命中率達到53.8%，籃板大勝戰神23個，克羅馬攻下29分、9籃板、9助攻，迪亞洛14分、22籃板，王皓吉三分球6投4中進帳14分，這是他近兩季以來最高得分。

雲豹總教練羅德爾認為，這場比賽勝利關鍵是籃板，「團隊籃板做得很好，而球隊從第一節開始有很好的能量，團隊合作也很好，看完昨天戰神的比賽，我們也認為這會是比較困難一戰，今天他們也多次追上來，他們是很棒的球隊。」

雲豹今天擊敗戰神拉出6連勝，羅德爾認為，這對球隊來說當然是很好的開季，但有部分得歸功於賽程安排，讓球隊從中得利，「像戰神今天是背靠背出賽，剛好我們被安排在星期日，我們現在還不能過度樂觀，接下來一週有3場比賽，考驗才正要開始。」

雲豹接下來將碰上高雄海神、新北國王及中信特攻，林信寬喊話將連勝延續，「球隊之前最長連勝是我們拿冠軍那季，當時紀錄是6連勝，希望可以延續下去。」

桃園台啤永豐雲豹林信寬（右）後仰出手。（記者陳志曲攝）

桃園台啤永豐雲豹總教練羅德爾。（記者陳志曲攝）

