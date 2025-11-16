自由電子報
TPBL》全場苦追要逆轉總差一步 戰神主帥許皓程點出問題

2025/11/16 20:40

臺北台新戰神啦啦隊開場演出。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神啦啦隊開場演出。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今在主場迎戰台啤雲豹，首節打完以17：33落後，雖然多次有機會縮小差距，但就是無力超車。對於球隊狀況，總教練許皓程認為，這是球隊逐漸成熟的過程，他認為球員需要有更好出手選擇。

戰神今天首節狀況不理想，被對手打出33：17攻勢，雖然曾追到個位數，卻無力逆轉戰局，最後以102：112吞敗。對於球隊今天表現，許皓程坦言，球隊從一開始就沒有專注在球場上，被打出33：17攻勢，「一直提醒球員，進到球場後要對上聯盟最強球隊，要有百分之一百到兩百的專注度，這也給我們球員很好的經驗，我們之後會有很多背靠背比賽，不能因為前一場贏球就失去我們的專注度。」

戰神雖自開賽就落後，但其實下半場有幾波攻勢對雲豹造成威脅，只是要超車總是缺臨門一腳，許皓程說：「我們需要打得更有耐心一點，球隊現在是要變得更成熟階段，就像今天很多時刻會有追上來的機會，因此投籃時機、選擇很重要，如何在關鍵時找到最好投籃時機、找到最好投籃選擇，是我們球隊要去調整的部分。」

臺北台新戰神總教練許皓程（右）向裁判抗議判決。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神總教練許皓程（右）向裁判抗議判決。（記者陳志曲攝）

