滑輪溜冰》退役名將楊合貞首度領軍 潛培隊台灣公開賽拚出膽識

2025/11/16 20:45

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今於台南市永大溜冰場落幕，去年退役首次擔任潛力培訓代表隊教練的「滑輪女王」楊合貞，對於這批年輕選手的表現感到滿意，「他（她）們無懼於向大哥哥、大姐姐挑戰，拚出接班人膽識！」

楊合貞曾在2017年台北世大運締造5金1銅，如今轉換跑道積極培育新秀，今年潛培代表隊共有7男7女，分散在台灣各地，把握難得機會一起參賽，「平常大家各自待母隊訓練，暑假期間跟著國家隊集訓兩週，這次台灣國際滑輪溜冰公開賽就是最後驗收。」4天下來，14名潛培選手總計摘下大專組2金、高中組1銀2銅和國中組4金3銅的佳績。

雖然連日場邊激動吶喊，導致喉嚨幾乎失聲，楊合貞認為新秀們表現爭氣，一切辛苦都值得了，「劉格鋐、黃立昀拿下社會大專男女子組5000公尺計分金牌，游元閎大專男子組200和500公尺第4，吳冠霖高中組5000公尺銀牌，這幾位選手的年紀都比同組對手還小，但都勇於挑戰強敵，這種無畏精神我覺得很棒，甚至未來可以準備接棒國家隊。」

面對新一代潛力選手，楊合貞希望帶給後輩們的不僅是技術，更是主動學習與自我超越的態度，「教練可以指導技術，但真正站在賽場上的還是自己。我希望大家學會主動分析優缺點，不只是為了獎牌，而是成為不斷突破自我的運動員，希望往後每位選手都能帶著熱情與信念，全力拚出一片天。」

「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練。（滑輪溜冰協會提供）「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練。（滑輪溜冰協會提供）

