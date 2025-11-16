自由電子報
街舞》總統盃決賽圓滿落幕 賴清德大讚舞林高手：表現光彩奪目照耀凱道

2025/11/16 21:17

總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。（記者王藝菘攝）總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025總統盃街舞大賽決賽在凱達格蘭大道圓滿落幕，總統賴清德親自出席頒獎典禮，他感謝各界「舞」林高手參賽，大讚參賽者的表現光彩奪目，照耀整個凱道上空。

總統盃街舞決賽由全國216組脫穎而出的隊伍齊聚，創下台灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，賴清德今在一早的開場記者會表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出屬於自己的宇宙，政府推廣街舞，也鼓勵創作。

賴清德提到，今年街舞大賽參賽者年齡橫跨U15、U18到社區媽媽以及長輩，總統盃就是全民運動的主場，今年是首度舉辦，希望一年比一年盛大，他晚間也再度現身比賽現場觀戰，並親自頒發獎項給各組得獎者。

賴清德致詞時表示，首屆總統盃街舞大賽決賽已經圓滿結束，隨後感謝每位參賽好手，「每個隊伍都非常精彩，你們的色彩可以說是光彩奪目，照耀整個凱道上空，謝謝你們來參賽，我們明年再來！」

總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。（記者王藝菘攝）總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。（記者王藝菘攝）

總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）

總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）

總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）總統盃街舞大賽決賽。（記者王藝菘攝）

