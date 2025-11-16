自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》陳宇宏技壓兄弟第1指名 首勝開張

2025/11/16 21:37

台灣海洋隊先發投手陳宇宏。（中職提供）台灣海洋隊先發投手陳宇宏。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今上演「中職內戰」，台灣海洋隊「台鋼潛水艇」陳宇宏先發繳出5局好投，技壓中信兄弟第1指名余謙，打線給予龐大火力支援，前5局就猛灌11分，全場合計敲出15支安打，率領台灣海洋隊以15：1擊敗山林隊，勇奪本屆冬盟第1勝。

台灣山林隊先發投手余謙首局就投出40顆球，單局被敲4安外帶2次四壞，僅投1局就退場，成為冬盟史上第8位第一局就用至少40球的先發投手，也是中職聯隊史第2人，前一位是2023年12月3日陳柏豪的40球，不過他在那個半局只掉2分。

另1位中職第一指名翁瑋均接替，中繼2局也被敲4支安打，失掉2分，陳聖凱1局掉2分，第四任投手李家明0.1局就掉3分，最終還因中指瘀青傷退。

台灣山林隊前5局就狂失11分，打破2015年12月17日中職聯隊的10分，寫下台灣隊友5局最多失分紀錄，至於冬盟史上前5局最多失分是14分，有2013年多明尼加、2015年韓職聯隊和2016年歐洲聯隊共同保持。

隊友局局狂轟猛炸，休息間隔拉超長，台灣海洋隊先發投手陳宇宏卻穩健出擊，前3局幾乎完全壓制，4局下雖被雙長打，多虧蔡琞傑來不及回壘雙殺的跑壘失誤，讓他無失分收場，合計5局3K無失分，僅被敲4支安打，奪下冬盟生涯首勝。

台灣海洋隊在7局上追加3分攻勢，取得14：0領先，一度有機會締造冬盟史上第3大完封勝分差，可惜8局下二、游陳愷佑和王翾祐單局2次失誤，讓台灣山林隊拿到破蛋的分數。不過9局上，台灣海洋隊再靠左外野手蔡琞傑的高飛球漏接再添加1分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中