冬盟》陳宇宏技壓兄弟第1指名 首勝開張

台灣海洋隊先發投手陳宇宏。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今上演「中職內戰」，台灣海洋隊「台鋼潛水艇」陳宇宏先發繳出5局好投，技壓中信兄弟第1指名余謙，打線給予龐大火力支援，前5局就猛灌11分，全場合計敲出15支安打，率領台灣海洋隊以15：1擊敗山林隊，勇奪本屆冬盟第1勝。

台灣山林隊先發投手余謙首局就投出40顆球，單局被敲4安外帶2次四壞，僅投1局就退場，成為冬盟史上第8位第一局就用至少40球的先發投手，也是中職聯隊史第2人，前一位是2023年12月3日陳柏豪的40球，不過他在那個半局只掉2分。

請繼續往下閱讀...

另1位中職第一指名翁瑋均接替，中繼2局也被敲4支安打，失掉2分，陳聖凱1局掉2分，第四任投手李家明0.1局就掉3分，最終還因中指瘀青傷退。

台灣山林隊前5局就狂失11分，打破2015年12月17日中職聯隊的10分，寫下台灣隊友5局最多失分紀錄，至於冬盟史上前5局最多失分是14分，有2013年多明尼加、2015年韓職聯隊和2016年歐洲聯隊共同保持。

隊友局局狂轟猛炸，休息間隔拉超長，台灣海洋隊先發投手陳宇宏卻穩健出擊，前3局幾乎完全壓制，4局下雖被雙長打，多虧蔡琞傑來不及回壘雙殺的跑壘失誤，讓他無失分收場，合計5局3K無失分，僅被敲4支安打，奪下冬盟生涯首勝。

台灣海洋隊在7局上追加3分攻勢，取得14：0領先，一度有機會締造冬盟史上第3大完封勝分差，可惜8局下二、游陳愷佑和王翾祐單局2次失誤，讓台灣山林隊拿到破蛋的分數。不過9局上，台灣海洋隊再靠左外野手蔡琞傑的高飛球漏接再添加1分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法