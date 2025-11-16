自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台玻台豐公開賽最終回合 台將洪健堯遭逆轉獲亞軍

2025/11/16 21:43

洪健堯以四回合總桿270桿（-18）以亞軍收場，今年度亞巡排名上升至第57名，保卡機會大增。（TPGA提供）洪健堯以四回合總桿270桿（-18）以亞軍收場，今年度亞巡排名上升至第57名，保卡機會大增。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金40萬美元（約1240萬元台幣）的2025台玻台豐公開賽 ，今在彰化台豐高爾夫球場進行最後一回合決賽，賽況精采緊繃，首次參賽的亞巡新手泰國球員艾克帕里特（Ekpharit Wu）（中文名字吳泰賜）揮出67桿，以四回合總桿低於標準桿20桿的268桿，逆轉奪下他的首座亞巡賽冠軍，獲得獎金7.2萬美元（約223.2萬元台幣）；同時獲得明年一年亞巡賽參賽資格。

這個冠軍是艾克帕里特職業生涯第3冠，但是亞巡第一冠，此冠也使他的亞巡年度排名自上周的第73名驟升至第28名，並且立即取得下周總獎金500萬美元的沙烏地阿拉伯的參賽資格（亞巡最新排名前32）。

台灣選手洪健堯曾一路領先，但後9洞運氣不佳被追及超前，最終交出70桿，以四回合總桿低於標準桿18桿的270桿，2桿之差居亞，獲獎金4.4萬美元（約136.4萬元台幣）。洪健堯的亞軍也讓他的亞巡排名自上周的第110名直升至第57，使得他明年保卡機會大增，今年亞巡賽尚餘3場比賽。

今天最後一回合決賽，基本上由相差一桿的洪健堯對決艾克帕里特，其餘選手落後差距較大，雖也力求打出佳績，但由於台豐球場仍有難度，旗位也很刁鑽， 較難追上這兩位選手。

泰國選手艾克帕里特（Ekpharit Wu）今以落後洪健堯一桿出發，雖然洪健堯第1洞就抓鳥，但是艾克帕里特一下場也連抓兩隻小鳥，在第2洞就追成平手，洪健堯在第4丶5及8 洞抓三鳥，艾克帕里特也不示弱，前9洞結束，兩人都各抓4鳥無柏忌，洪健堯仍領先一桿；後9洞艾克帕里特在第10洞吞下第1個柏忌，落後差距至兩桿，不過他在第12洞三桿洞及第14洞四桿洞，鐵桿及推桿都精準，分別抓下2鳥，再次追平在第12-14洞都打帕的洪健堯。

其後洪健堯先在第15洞三桿洞開球未成功上果嶺，第2桿切上果嶺切大了，大約6呎救帕推桿未進洞吞下第一個柏忌後，第16洞四桿洞打下沙，第3桿上果嶺，距洞約10呎，再次救帕未成吞下柏忌，而艾克帕里特這兩洞都穩穩打帕，因此反超前領先洪健堯兩桿，最後兩個5桿洞，洪健堯開球丶第二桿及推桿都打得不盡理想，都沒有機會搶下小鳥，均以帕完成，艾克帕里也均以帕收場，最後以兩桿差距逆轉奪冠。

艾克帕里特表示，這個冠軍經驗對他來說實在太特別又感動，因為這是他第1年打亞巡賽，就贏得首冠，讓他的夢想成真；他說在比賽中只專注自己的揮桿，他不知道後面會發生什麼事，他只是盡力做好當下的那一桿，當追平對手時，他也盡量保持平穩心情，能打敗對手最好，沒獲勝也沒關係，能拿第二名就很好了。他也感謝他的太太，不論是在球場上，或是在心態上的支持，都助益很大，雖然她不是高爾夫選手，也不打高爾夫，但也已當了好幾年他的桿弟，剛新婚兩個月，兩人一起在泰巡及亞次巡打拼，如今終於共享冠軍榮耀。

艾克帕里特的父親最近剛好回到台灣， 今天早上特別自高雄至台豐球場為兒子加油，兒子奪冠後激動地說不出話來，他父親70多歲，是台灣高雄人，40年前即赴泰國經營水產養殖業，落地生根，近年台灣丶泰國兩地跑；父親曾是單差點業餘人士，艾克帕里特六歲前都是父親教他打球，之後由專業教練指導；而艾克帕里特於2019年轉職業，曾打過泰巡賽，贏得兩冠，也打了兩年ADT，今年才開始打亞巡賽。

與冠軍擦肩而過的洪健堯賽後表示，今天上午前九洞自己的球質打得也不錯，都有咬住對方成績，但後九洞的推桿運氣差了一點，他今天前九洞14推丶後九洞18推，共32推，是四回合以來推桿數最多的一天，他還是要特別感謝他的桿弟紹白兄及今天至場來為加油的球友及觀眾們，他說自己還有不足之處，上天要他再繼續磨練，會再加油。

泰國選手艾克帕里特拿下亞巡生涯首冠（TPGA提供）。泰國選手艾克帕里特拿下亞巡生涯首冠（TPGA提供）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中