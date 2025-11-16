自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》兄弟新1指蔡琞傑付鉅額學費 彭政閔有話要說

2025/11/16 22:27

中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑今天跑、守都出狀況。（圖片擷取自CPBLTV）中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑今天跑、守都出狀況。（圖片擷取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑今天在亞洲冬季棒球聯盟付出巨大的學費，不僅2度跑壘出狀況，守備還有2次瑕疵和失誤，包括9局上移防左外野的高飛球漏接奉送分數，台灣山林隊總教練彭政閔希望他從中吸取經驗，趕快調整好心情去面對下一場比賽。

18歲的蔡琞傑帶著兄弟第1指名的光環首度參戰冬季聯盟，今天首度先發二棒鎮守中外野手，4局下雖然擊出二壘安打，助隊首度攻佔得點圈，卻因為許賀捷的平飛球接殺來不及回壘，導致雙殺化解球隊攻勢；守備上，蔡琞傑鎮守中外野時，有一顆平飛球想用飛撲接殺，卻因太勉強而將球漏到後方，奉送對手二壘安打；9局上移防左外野更漏接王翾祐的高飛球，直接奉送1分。

蔡琞傑在1場比賽中付出龐大的學費，彭政閔表示，先前他在U18台灣隊鎮守外野，球探報告顯示外野守得還不錯，反而是內野的一些動作還要調整，「今天在2次跑壘（失誤）比較關鍵，態度很好，積極度夠，但沒有思考，在當下就要先想好比數、球隊需要什麼，這場還有外野的失誤，希望他從中吸收經驗，趕快把心情調整過來，比賽永遠都有下一場，錯誤的東西一定要趕快修正。」

