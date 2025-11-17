自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》本週進入16強 首戰平鎮高中強碰穀保家商

2025/11/17 07:09

平鎮高中。（資料照，記者徐正揚攝）平鎮高中。（資料照，記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕2025年黑豹旗全國高中棒球大賽將於本週產生8強，19日（週三）展開的16強賽首戰就有重磅好戲，由合計拿下11次冠軍的平鎮高中對上穀保家商，這是兩隊首次在黑豹旗4戰賽前就強碰。

黑豹旗過去12屆以平鎮7次奪冠最多，穀保4次奪冠排名第2，兩隊幾乎包辦黑豹旗開辦以來的所有冠軍，冠軍戰不但有6次是平鎮對穀保，2017-21年更連續5屆由兩隊爭冠，僅2015年第3屆由高苑工商突圍，成為唯一非平鎮或穀保的奪冠球隊。

在過去12屆賽事，平鎮與穀保最早碰頭是4強賽，於2014、2016、2023年共出現3次，今年是兩隊首次在4強賽甚至8強賽前就強碰，19日上午10點在三重棒球場於16強賽首戰交手，獲勝球隊將繼續向冠軍挺進。

曾經晉級冠軍戰的非平鎮或穀保球隊，桃園農工（現為北科附工）、高苑工商、普門中學、鶯歌工商本屆與平鎮、穀保都在籤表左側，僅興大附農在籤表右側，除了普門在64強賽就被淘汰，其餘4隊都晉級16強，本屆冠軍戰能否出現全新組合，將是後續的最大看點。

18日（週二）先進行32強賽最後2場，早上9點由大溪高中對花蓮體中，中午11點由麥寮高中對台東體中，爭奪16強的最後2席，這2場的勝隊將於22日（週六）分別遭遇稻江商職、興大附農。

2025年黑豹旗本週賽事

11/18（二）

09:00　大溪高中對花蓮體中

11:00　麥寮高中對台東體中

11/19（三）

10:00　穀保家商對平鎮高中

13:00　南英商工對彰藝高中

11/20（四）

10:00　北科附工對高苑工商

13:00　成功商水對鶯歌工商

11/21（五）

10:00　羅東高工對金門農工

13:00　美和高中對新社高中

11/22（六）

10:00　稻江商職對大溪高中或花蓮體中

13:00　興大附農對麥寮高中或台東體中

