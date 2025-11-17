自由電子報
體育 即時新聞

葡萄牙大勝亞美尼亞　晉級2026世界盃

2025/11/17 01:45

〔中央社〕葡萄牙在護身符「C羅」羅納度禁賽缺席下，靠曼聯中場費南德斯和巴黎聖傑曼小將尼佛斯雙雙上演帽子戲法，今天以9比1痛宰亞美尼亞，取得2026年國際足總世界盃門票。

法新社報導，曼徹斯特聯隊（Manchester United）中場費南德斯（Bruno Fernandes）和效力巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的尼佛斯（Joao Neves）分別上演帽子戲法，總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）麾下大軍今天在波圖（Porto）拿下大勝，葡萄牙一舉躋身2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）歐洲區資格賽F組榜首。

葡萄牙隊陣中韋加（Renato Veiga）此役率先打破僵局，拉莫斯（Goncalo Ramos）和孔塞桑（Francisco Conceicao）也分別進球。

葡萄牙10月遭匈牙利逼和，13日對愛爾蘭又意外吞敗，期間羅納度（Cristiano Ronaldo）苦吞紅牌被罰下場，接連失之交臂後終在最後一場資格賽拿下明年世界盃門票。

這將是葡萄牙連續第7度參加世界盃。但是這支2016年歐洲國家盃足球賽（Euro 2016）冠軍隊至今仍未奪下過世界盃冠軍。

F組另一場賽事，愛爾蘭在終場前絕殺匈牙利，以3比2逆轉晉級附加賽。巴洛特（Troy Parrott）繼對葡萄牙梅開二度後，此役更上演帽子戲法。（編譯：何宏儒）1141117

