自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辛納力退艾卡拉茲　衛冕ATP年終賽

2025/11/17 05:21

〔中央社〕義大利好手辛納今天以7比6（7/4）、7比5擊敗西班牙猛將艾卡拉茲，成功衛冕ATP年終賽（ATP Finals），以再次從這位宿敵手中奪勝為這個變幻莫測的賽季劃下句點。

法新社報導，辛納（Jannik Sinner）在義大利杜林（Turin）的冠軍賽中為現場球迷帶來期待一幕，贏得滿堂喝采，繼高舉澳洲網球公開賽和溫布頓網球錦標賽金盃之後，本季再添這座夙負盛名年終賽冠軍。

儘管世界反禁藥組織（WADA）接受他去年對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）呈現陽性反應係屬意外誤食，這位24歲選手本季仍因遭到禁賽3個月而影響不少賽程，現在則強勢回歸。

辛納目前已在室內硬地賽事締造31連勝，這個紀錄要從他2023年在杜林伊納爾皮體育館（Inalpi Arena）的冠軍賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之後算起。

若能再於室內硬地贏得4場勝利，他將追平喬科維奇2012年至2015年間締造的連勝紀錄。那是公開賽年代第2長連勝紀錄，但仍落後退役美國名將馬克安諾（John McEnroe）的47連勝。

自兩年前在年終總決賽決賽敗給這位塞爾維亞好手後，辛納至今未在賽會掉過一盤，本週在義大利北部這項賽事中的表現無懈可擊。

順利挺進決賽的辛納和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在決賽中展開拉鋸戰，雙方發球威力十足，首盤打到扣人心弦的搶七才分出勝負。

辛納靠著一記精采高吊球搶下盤末點，接著再以無可挑剔的發球讓艾卡拉茲回球出界而拿下首盤。

不過辛納在第2盤開局時接連兩次雙發失誤，讓艾卡拉茲率先破發。辛納之前在賽會中未曾遭到破發，不過第6局即時回破，讓全場觀眾熱烈歡呼。

最後，拿到冠軍點的辛納讓艾卡拉茲反拍回球出界，立即開心地倒在場中，隨後在滿場歡呼聲中衝上觀眾席與家人分享喜悅。（編譯：何宏儒）1141117

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中