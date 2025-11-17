網球》辛納年終賽衛冕第2冠 盛讚宿敵艾卡拉茲接發球出色

辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「新世代雙雄」頂尖對決，辛納（Jannik Sinner）以7：6（7：4）、7：5力退西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在2025杜林ATP年終總決賽奪冠完成二連霸，賽後義大利地主衛冕者盛讚艾卡拉茲接發球如此出色，再度逼得自己拚出最佳水準才能獲勝。

「今天決賽非常艱難，面對艾卡拉茲你必須拿出最佳狀態。我有時發球很好，但他擁有當今網壇最優秀的接發球，當然，喬科維奇（Novak Djokovic）也很厲害。」辛納把對戰艾卡拉茲改寫為6勝10負，也終止今年8月辛辛那提大師賽、9月美國公開賽的2連敗，已在拿手室內硬地狂飆跨季31連勝的贏家說：「我很高興，能以這種方式結束賽季意義重大，這裡氣氛太棒了，簡直就像在看足球比賽一樣。」

24歲的辛納今年打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫冠軍，如今又成為自美國馬克安諾（John McEnroe）、德國貝克（Boris Becker）以來，第3位主場至少2度笑捧年終賽金盃的男子球星，「我們都是個人運動員，但若沒有團隊，這一切不可能實現。經歷如此緊張的幾個月，能在年底歡慶拿到獎盃，沒有比這更好的結局。這是非常、非常膠著的比賽，我在首盤搶救1個盤末點，對危機處理非常滿意。」

儘管22歲的艾卡拉茲已提前鎖定年終球王頭銜，首闖年終賽壓軸功虧一簣，賽後仍展現風度推崇辛納：「他已經兩年沒在室內硬地輸過球，這證明他有多麼出色。每場都與團隊努力付出，即使失利他也會變得更加強大，何況他其實很少輸球，如今二連霸更實至名歸。」

