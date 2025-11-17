自由電子報
體育 即時新聞

NBA》左小腿拉傷已連續缺席9場比賽 「AD」還要再休7到10天

2025/11/17 08:47

戴維斯。（資料照，路透）戴維斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據達拉斯獨行俠的消息指出，目前因左小腿拉傷缺陣的球星「AD」戴維斯（Anthony Davis），還需要7至10天來進行復原。

戴維斯在美國時間10月29日對上溜馬的比賽，只打了6分36秒就因左小腿痠痛退場，隨後診斷為左小腿拉傷，包括今天面對拓荒者在內，他已經連續缺席9場比賽，而最新的復原時間表，要等到一周後重新評估傷勢才能確定。

獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）表示，戴維斯渴望回到球場幫助球隊，「但這個傷勢需要讓他花7到10天來復原並變得更強壯，希望在這段時間後他就能回到賽場。」

《ESPN》透露，戴維斯原先預計在美國時間8日作客對上巫師時回歸，不過這個計畫遭到球團老闆杜蒙特（Patrick Dumont）否決，甚至杜蒙特還直言，在他獲得相關的醫療數據，顯示不會讓「AD」再加重傷勢後，才會開綠燈讓他比賽。

若戴維斯堅持要帶傷上陣，可能會導致左腳阿基里斯腱斷裂，與溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）在上季總冠軍賽最終戰所發生的傷勢相似，而這也讓哈里伯頓這個賽季直接報銷。

戴維斯本季只有5場的出賽，繳出場均20.8分、10.2籃板與2.2助攻的成績，獨行俠開季的狀況也十分慘淡，今天之前的戰績只有3勝10敗。

