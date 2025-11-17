中職》高志綱傳出職務異動 「餅總」明年的首席教練換人

高志綱。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「餅總」林岳平自2020年接掌統一獅兵符以來，在身旁擔任智囊團的首席教練一直是高志綱，也是他在球員時代的最佳搭檔，如今獅隊教練團在季後挑戰賽失利後進行調整，高志綱也傳出職務異動的消息，最快今天（17日）公布。

獅隊在今年季後挑戰賽取得2勝優勢後，卻以3連敗遭樂天桃猿淘汰、未能連兩年打進台灣大賽，在球團內部進行檢討時，先傳出餅總為未能帶進季後賽請辭負責，但獲得慰留，如今教練團經過調整後，最大的變化就是首席教練可能改由郭俊佑出任，高志綱則轉任獅隊近兩年新導入的一、二軍巡迴教練。對於教練團異動，獅隊領隊蘇泰安上週表示會在本週底定，如今最快今天下午會有答案。

請繼續往下閱讀...

林岳平和高志綱在2005年攜手在獅隊展開職棒生涯，並先後於2017、2018年的季後卸下球員身分、轉任教練，且自2020年起兩人重現球員時期的「高餅連線」，由高志綱擔任首席教練，擔任總教練林岳平的核心幕僚，如今連續6季的此景恐將改變，明年獅隊休息室將有新風貌。

中職會長蔡其昌日前和經典賽台灣隊教練團和情蒐團隊赴日，除了總教練曾豪駒，擔任國家隊投手教練的林岳平、首席教練高志綱等人，也一同前往。

中職會長蔡其昌（左一）日前和經典賽教練團赴日，除了總教練曾豪駒（左二），投手教練林岳平（右二）、首席教練高志綱（右一）也同行。（取自蔡其昌臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法