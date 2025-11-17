自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》高志綱傳出職務異動 「餅總」明年的首席教練換人

2025/11/17 08:30

高志綱。（資料照，記者李惠洲攝）高志綱。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「餅總」林岳平自2020年接掌統一獅兵符以來，在身旁擔任智囊團的首席教練一直是高志綱，也是他在球員時代的最佳搭檔，如今獅隊教練團在季後挑戰賽失利後進行調整，高志綱也傳出職務異動的消息，最快今天（17日）公布。

獅隊在今年季後挑戰賽取得2勝優勢後，卻以3連敗遭樂天桃猿淘汰、未能連兩年打進台灣大賽，在球團內部進行檢討時，先傳出餅總為未能帶進季後賽請辭負責，但獲得慰留，如今教練團經過調整後，最大的變化就是首席教練可能改由郭俊佑出任，高志綱則轉任獅隊近兩年新導入的一、二軍巡迴教練。對於教練團異動，獅隊領隊蘇泰安上週表示會在本週底定，如今最快今天下午會有答案。

林岳平和高志綱在2005年攜手在獅隊展開職棒生涯，並先後於2017、2018年的季後卸下球員身分、轉任教練，且自2020年起兩人重現球員時期的「高餅連線」，由高志綱擔任首席教練，擔任總教練林岳平的核心幕僚，如今連續6季的此景恐將改變，明年獅隊休息室將有新風貌。

中職會長蔡其昌日前和經典賽台灣隊教練團和情蒐團隊赴日，除了總教練曾豪駒，擔任國家隊投手教練的林岳平、首席教練高志綱等人，也一同前往。

中職會長蔡其昌（左一）日前和經典賽教練團赴日，除了總教練曾豪駒（左二），投手教練林岳平（右二）、首席教練高志綱（右一）也同行。（取自蔡其昌臉書）中職會長蔡其昌（左一）日前和經典賽教練團赴日，除了總教練曾豪駒（左二），投手教練林岳平（右二）、首席教練高志綱（右一）也同行。（取自蔡其昌臉書）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中