體育 籃球 NBA

NBA》福克斯飆本季新高 沒「斑馬」馬刺照樣贏國王

2025/11/17 09:05

福克斯攻下本季新高28分，幫助馬刺贏球。（美聯社）福克斯攻下本季新高28分，幫助馬刺贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天主場迎戰國王，儘管賽前法國狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傳出因傷缺陣的消息，不過明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）攻下本季新高28分，終場還是以123比110擊敗對手。

溫班亞瑪賽前因為左小腿拉傷宣佈缺陣，但明星後衛福克斯對上老東家國王不手軟，全場攻下28分並送出11助攻，其中12分集中在第四節，他在該節一開始連拿5分，幫助球隊一口氣拉開15分領先，終場前44.6秒領先10分時又投進三分球，撲滅國王逆轉希望。

此戰馬刺除了傷了溫班亞瑪外，另一位主力後衛卡瑟爾（Stephon Castle）也在上半場受傷提前退場，目前還未知傷勢狀況如何。

關於溫班亞瑪的傷勢，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）透露是舊傷累積，並不是在某一場比賽中拉傷的，現在是列入每日觀察名單中。

國王德羅森（DeMar DeRozan）此戰功下全隊最高27分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）14分9籃板7助攻，輸球後吞下近期一波6連敗。

