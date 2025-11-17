自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》布朗、派理查德合砍63分 塞爾提克險遭哈登扳平仍退快艇

2025/11/17 09:57

布朗。（美聯社）布朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰快艇的塞爾提克，靠著布朗（Jaylen Brown）33分13籃板、派理查德（Payton Pritchard）30分作為得分核心，雖然最後差點被「大鬍子」哈登（James Harden）扳平戰局，不過最終塞爾提克還是以121：118拿下勝利，進帳2連勝。

塞爾提克上半場靠著布朗、懷特（Derrick White）與派理查德，幫助球隊以63：49領先，但在次節剩下2分鐘時，布朗與快艇前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）發生碰撞，讓瓊斯跳了一下落地後就持續扶著右膝，只能透過攙扶回到休息室，並且沒有再次回到場上。

易籃後，雖然快艇少了瓊斯，塞爾提克還一度領先多達24分，但哈登和祖巴克（Ivica Zubac）跳了出來，幫助球隊追到只剩5分差距。

進入決勝節的哈登再度開無雙，單節狂灌多達18分，尤其剩下3秒時哈登投進外線三分，讓比分只剩1分差，但隨後派理查德被犯規獲兩罰全進再度拉開，即使哈登最後關頭嘗試三分外線，將比賽帶入延長，但最終打鐵未進，由綠衫軍收下勝利。

塞爾提克今天除了布朗與派理查德外，懷特也攻下22分7籃板9助攻，奎塔（Neemias Queta）則有14分9籃板，板凳出發的賈薩（Luka Garza）挹注13分。

快艇部分，前役面對獨行俠繳出41分大三元的哈登，今天也爆砍全場最高的37分，且其中32分是在下半場得到的，柯林斯（John Collins）緊隨其後得到17分，祖巴克16分12籃板。

派理查德。（路透）派理查德。（路透）

哈登。（路透）哈登。（路透）

