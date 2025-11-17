自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U19籃球聯盟》「五人戰隊」終於開胡 Taipei Sonics揪團目標金華大隊

2025/11/17 09:08

翁書唯（右）不是科班出身，但運球技巧華麗。（U19籃球聯盟提供）翁書唯（右）不是科班出身，但運球技巧華麗。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟在和平國小暖身球場進行U15第一組賽事，Taipei Sonics雖然只有「五虎將」，仍以44：32擊敗中和國中，開季3連敗後終於開胡，奮戰精神令家長都感動。

Taipei Sonics（後稱Sonics）是由國中籃球聯賽（JHBL）名校金華國中的七、八年級生組成，成員目前都尚未進過校隊主力（俗稱大隊），因此特地「揪團」報名U19聯賽，在學校以外的地方精進自己。

Sonics教練黎孝雅其實是新北市安坑國小教師兼教練，因兒子黎閎睿就是「主揪」，毅然決然協助帶隊，「坦白講平常真的很忙，但幾個同學想要加強實力，而且我看他們真的很有心，自己孩子又在裡面，就過來幫忙。」

其實Sonics全隊有9個人，今天因故只有5人能出戰，黎孝雅說：「當時規劃就是8至9人，不然球員太多又有人打不到球。今天雖然只來5個，仍拚盡全場拿下第一勝，交代的進攻戰術跟防守態度大家都有做到，我們家長真的很高興也很感動。」

今天Sonics最有威脅性的兩人名字相近，不過沒有血緣關係。攻下全場最高13分，另有3籃板、3助攻的翁書唯說：「拿下首勝心情很好，自己的表現也還可以，讓整支球隊有跑動，進攻很流暢。」

翁書唯非科班出身，到金華國中才加入籃球隊，「小時候有跟爸爸玩過，他滿支持我打籃球的，但剛進校隊真的不太適應，尤其是體能差很多，現在已經可以跟上。在U19聯賽可以增加比賽經驗，以及培養跟隊友的默契，希望我們未來可以一起進大隊。」

另一位是前鋒翁晨惟，他以5成投籃命中率得到12分、7籃板，不過有5次失誤。他跟翁書唯不同，國小就是北投國小籃球校隊，不過在強度更高的國中尚未獲得重用，才想在課餘增強自己的實力。

「看同學可以在正式聯賽上場滿羨慕的，唯一的想法就是要變得更強，超越他們。」翁晨惟自認當務之急就是外線穩定性，球隊練習完後還會加練將近半個小時，「我知道這是我的弱點，所以很想趕快調整好，不過在場上還是會尋找空檔，不會勉強。」

翁晨惟的球風穩定且全面，擅於持球突破製造隊友空檔以及在低位埋伏，他最欣賞的球員就是NBA洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James），「他的身體素質很好，籃球智商很高，希望跟他看齊。」

Taipei Sonics翁晨惟（左）展現大鎖防守能力煽了對方外線大火鍋。（U19籃球聯盟提供）Taipei Sonics翁晨惟（左）展現大鎖防守能力煽了對方外線大火鍋。（U19籃球聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中