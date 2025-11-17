自由電子報
MLB》全大聯盟只有6人的榮耀！ 大谷翔平確定續穿「金標聖衣」

2025/11/17 09:56

道奇日本二刀流巨星大谷翔平蟬聯國聯MVP，下季將續穿擁有「金色大聯盟Logo」的球衣。（資料照，法新社）道奇日本二刀流巨星大谷翔平蟬聯國聯MVP，下季將續穿擁有「金色大聯盟Logo」的球衣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《Full-Count》報導，道奇日本二刀流巨星大谷翔平蟬聯國聯MVP，下季將續穿擁有「金色大聯盟Logo」的球衣。

這款「金標聖衣」由MLB、Topps、Fanatics與Nike共同推出，只有6人能穿，僅限於年度MVP、塞揚獎與新人王得主，象徵至高榮耀。

下季獲得金標榮耀的球員，分別是國聯MVP大谷翔平、美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚史基斯（Paul Skenes）、美聯塞揚史庫柏爾（Tarik Skubal）、國聯新人王鮑德溫（Drake Baldwin）、美聯新人王柯茲（Nick Kurtz）。

大谷翔平本季重拾二刀流，強投豪打再創史詩賽季，打擊敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，締造史上首見「50轟50K」壯舉，成功以全票之姿抱走國聯MVP。

