NBA》柯瑞拿9分沒差！穆迪飆生涯新高32分率勇士宰鵜鶘奪3連勝

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天踢館鵜鶘，即便當家一哥柯瑞（Stephen Curry）只拿下9分，但穆迪（Moses Moody）挺身而出飆出生涯新高32分，助隊以124：106收下3連勝，也賞給對手5連敗。

勇士近期收下2連勝，今天作客鵜鶘，首節靠著穆迪三分球連發，取得44：28大幅領先。但在第2節鵜鶘趁著勇士熄火展開反撲，雙方回到個位數差距，該節尾聲勇士回神，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連拿4分，加上巴特勒（Jimmy Butler III）快攻上籃，半場打完勇士暫時以61：49領先。

穆迪在上半場飆進7顆三分球，一人包辦21分，倒是前兩場轟破40分的柯瑞找不到準星，前兩節6投0中，僅靠著罰球進帳3分；鵜鶘方面，莫菲（Trey Murphy III）拿下13分全隊最高。

易籃後，勇士連拿9分將領先擴大到20分差，但莫菲也連拿5分還以顏色，即便如此鵜鶘仍難以扭轉頹勢，帶著雙位數落後進入決勝節，只能眼看勇士在自家主場收下勝利。

勇士今天全隊投進24顆三分球，穆迪繳出生涯新高32分、3抄截，巴特勒18分、10助攻，柯瑞11投2中僅攻下9分。

鵜鶘莫菲攻下全隊最高20分，替補上陣的阿瓦拉多（Jose Alvarado）貢獻18分，上週他們剛解雇總教練W.格林（Willie Green），目前由助理教練波瑞戈（James Borrego）暫代總教練一職，但還是無力止敗，接下來還要迎戰龍頭雷霆跟金塊，賽程相當艱困。

