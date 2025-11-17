自由電子報
NBA》首節狂飆7顆三分 勇士穆迪並肩浪花兄弟寫神射紀錄

2025/11/17 11:07

穆迪首節7顆三分寫下生涯新高。（法新社）穆迪首節7顆三分寫下生涯新高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天客場挑戰鵜鶘，小將穆迪（Moses Moody）在第一節就大爆發投進7顆三分，神勇表現不僅讓他刷新多項個人紀錄，也完成了隊史上只有「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）辦到過的三分紀錄。

穆迪今天全場投進8顆三分，其中有7顆是在第一節命中，該節他外線8投7中獨拿21分，是勇士繼「浪花兄弟」柯瑞、湯普森後，第一次有球員單節命中至少7顆三分。

過去柯瑞有過單節7顆三分紀錄，湯普森則是在2015年曾寫下聯盟最多單節9顆三分的紀錄，值得一提的是，該場比賽湯普森不只投出單節三分9中9的百分百命中率，同時單節狂砍37分也是聯盟最高紀錄。

此戰穆迪除了打破生涯單場三分紀錄外，全場攻下32分寫生涯得分新高，同時單節7顆三分，也是個人最高紀錄。

而在穆迪瘋狂表幫助下，勇士124：106擊敗鵜鶘收下3連勝，讓鵜鶘吞下5連敗。

